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Niğde'de okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Niğde'de okullar tatil edildi

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Niğde, Cuma, kar, Yerel, Haberler

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