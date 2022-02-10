Niğde'de okullar tatil edildi

NİĞDE (İHA) - Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı - Yerel