Niğde'de okullar tatil edildi

09.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:14

NİĞDE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

Tatili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek paylaşımında "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA