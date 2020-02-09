Niğde'de okullar tatil edildi
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Niğde'de okullar tatil edildi

NİĞDE'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

09.02.2020 22:14 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:14
Niğde'de okullar tatil edildi

'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde okullar 1 gün tatil edildi.

Tatili Valisi sosyal medya hesabından duyurdu. Şimşek paylaşımında "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde, ilçe, belde ve bağlı köylerimizde 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamileler ile engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" dedi.


Kaynak: DHA
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