Niğde'de okul çevrelerinde denetim
Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı.
Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı.
Alınan bilgiye göre, "okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler" kapsamında çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için kent merkezindeki 21 okulun çevresinde yapılan uygulamaya 106 personel katıldı.
123 şahsın genel bilgi taramasının yapıldığı çalışmada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.