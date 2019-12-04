Niğde'de okul çevrelerinde denetim
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Niğde'de okul çevrelerinde denetim

Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı.

04.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:42
Niğde'de okul çevrelerinde denetim

'de İl ekipleri, okul çevrelerinde denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, "okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler" kapsamında çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için kent merkezindeki 21 okulun çevresinde yapılan uygulamaya 106 personel katıldı.

123 şahsın genel bilgi taramasının yapıldığı çalışmada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: AA
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