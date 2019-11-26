Niğde'de okul çevrelerinde denetim
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında, okul çevrelerinde denetim yaptı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında, okul çevrelerinde denetim yaptı.
Çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak için kent merkezindeki 21 okulun çevresinde yapılan uygulamaya 106 personel katıldı.
Çalışmada, 164 şahsın genel bilgi taraması yapıldı, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca, 3 mermi ve bir şarjör ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışma kapsamında merkezde 12, Bor ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.