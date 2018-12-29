Niğde'de Öğretmene Fetö'den Gözaltı
Niğde'nin Bor ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen gözaltına alındı.
Niğde'nin Bor ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmen gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni C.G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıyı Bor'da gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA