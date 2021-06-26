Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi
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Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Haberler | Güncel

- Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına çeşitli nedenlerle geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okullara kadar motorize polis ekipleri götürerek, sınava yetişmelerini sağladı.

- Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi

NİĞDE - Niğde'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına çeşitli nedenlerle geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okullara kadar motorize polis ekipleri götürerek, sınava yetişmelerini sağladı.

Niğde'de YKS sınavı öncesinde öğrenciler sabah saatlerinde sınava girecekleri okula geldi. Sınava geç kalan yada okulları karıştıran öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti. Ekipler öğrencileri sınava gireceği okullara motorla götürdü.

Öğrenci velileri de okul dışında çocukları için dua etti.

Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi
Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi
Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi
Niğde'de öğrencileri YKS sınavına trafik polisleri yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen

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