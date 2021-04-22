Niğde'de öğrencilere okumayı hızlandırmaları için AHOB programını hediye edildi
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Niğde'de öğrencilere okumayı hızlandırmaları için AHOB programını hediye edildi

Niğde'de öğrencilere okumayı hızlandırmaları için AHOB programını hediye edildi
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Belediyesi, 7'nci sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanmada kolaylık sağlaması ve anlayarak hızlı okumayı geliştirmelerine yardımcı olmak için "Zekasoft AHOB" programını hediye etti.

Niğde Belediyesi, 7'nci sınıf öğrencilerine sınavlara hazırlanmada kolaylık sağlaması ve anlayarak hızlı okumayı geliştirmelerine yardımcı olmak için "Zekasoft AHOB" programını hediye etti.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Belediye Nikah Salonunda öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Özdemir, burada yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptıkları çalışma kapsamında, yazılımı yerli olan "Anla, Hızlan Odaklan ve Başar" (AHOB) programını hediye etmek istediklerini söyledi.

Bugün de programın şifresini öğrencilere vereceklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu yazılımla Niğde'deki bütün 7'nci sınıf öğrencilerine ulaşmaya çalışacağız. Özellikle bu konuda gereksinim duyan öğrencilerimize bu yazılımı sunacağız. Bu yazılım öğrencilere okumaya odaklanmayı ve okuduğunu hızlı bir şekilde anlamayı sağlayacak. Bu yazılım sayesinde çocuklarımız hem hızlı okuyacaklar hem de okuduklarını anlayacaklar inşallah ama anlarken de oyunlarla bu işi öğrenecekler. Oyunlaştırılmış tekniklerle çocuklarımızın hızlı anlamalarını sağlayacağız ve sınavda büyük bir destek olacağına inanıyoruz. Başarıyı gördükten sonra her sene bunu devam ettireceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar da desteklerinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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