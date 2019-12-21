Niğde'de "Noel Baba" operasyonu: 2 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Niğde'de "Noel Baba" operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

Niğde'de "Noel Baba" operasyonu: 2 gözaltı

Niğde'de polis ekipleri tarafından yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlanan 2 kişi tren garında yakalandı.

21.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:39
Niğde'de

'de polis ekipleri tarafından yılbaşında piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlanan 2 kişi tren garında yakalandı.


Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri yaklaşan yılbaşı dolayısıyla "Kaçak Alkol Ticaretine" yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında S.K ve H.M'nin kaçak içki ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler Tren Garına yaptığı operasyonda S.K ve H.M'nin çantasında yaptığı aramada 22 şişe kaçak viski ve 27 adet sahte bandrol ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonların devamının geleceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler