Niğde'de Altay köyünde Nevruz coşkusu

Niğde'de iki gün süren Nevruz Bayramı kutlamalarının ikinci günü, Kazak Türklerinin yaşadığı Altay köyünde düzenlenen renkli etkinliklerle devam etti.

Kent merkezinde kortej yürüyüşü ve konserlerle başlayan kutlamalar, Altay köyünde geleneksel göstelerin ön plana çıktığı programlarla taçlandı. Atlı kortej ve mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen karşılama programıyla başlayan etkinlikte, açılış duası yapıldı. Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan programda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı.

Programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Nevruz'un sadece baharın gelişi değil; aynı zamanda yeniden doğuşun, dayanışmanın ve ortak kültürel değerlerin simgesi olduğunu belirterek, "Bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Nevruz, köklü tarihimizden aldığımız güçle birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir bayramdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ise Nevruz'un Türk dünyasının ortak bayramı olduğuna dikkat çekerek, "Nevruz, kadim tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye'nin teklifi ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın kabulüyle ortak bir anma ve bayram günü olarak kutlanacak olması son derece anlamlıdır. Bu birliktelik, gönül coğrafyamızda barış ve huzurun teminatıdır. Türkiye'nin teklifiyle, değerli devlet başkanlarının kabulüyle Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak resmi anma ve bayram günü olarak da artık kutlanacaktır. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün kurumlarımızla Türk dünyasına karşı yaklaşımımız çok nettir. Biz, gönül coğrafyamızı bir bütün olarak kabul ediyoruz ve nerede olursa olsun kültürel zeminde birliğimizi güçlendirmenin inanıyoruz ki bulunduğumuz her coğrafyada barış ve huzurun temeli olacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev de Nevruz'un kardeşliğin en güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu tür organizasyonların geleneksel hale getirilmesinin önemine değindi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise Niğde'nin köklü tarihine işaret ederek, "Hedefimiz, Nevruz denildiğinde akla Niğde'nin ve Altay Köyü'nün gelmesini sağlamak" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Nevruz'un anlam ve önemine ilişkin tanıtım filmi izletildi. Program kapsamında çapan giydirme ve demir dövme gibi geleneksel ritüeller gerçekleştirilirken, Kazak Türk mutfağına özgü lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Okçuluk ve atlı okçuluk gösterileri ile geleneksel oyunlar büyük ilgi gördü. Günün ilerleyen saatlerinde dans gösterileri ve konserlerle devam eden kutlamalar, ödül ve plaket takdimi ile sona erdi.

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ile çok sayıda davetli katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı