Niğde'de "Nefesle Yaşam" Semineri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde "Nefesle Yaşam" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü İlkadım KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Canan Süleymanoğlu, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu işbirliğiyle Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Nefesle Yaşam" semineri verdi.

Süleymanoğlu, ağrı ve spazmların giderilmesinin, tüm sistemimizin rahatlamasının, daha zinde ve canlı olabilmemizin, doğru nefes alma teknikleriyle mümkün olduğunu belirterek, bireylerin nasıl nefes almaları gerektiği, nefesin yaşamdaki yeri ve önemi gibi konularla ilgili bilgi verdi.

Karşılaşılan birçok sorun ve güçlüğün doğru nefes alışverişiyle kontrol altına alınabildiğini belirten Süleymanoğlu, katılımcılara uygulamalı terapi yöntemleri gösterdi.