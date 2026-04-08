Niğde'de narkotik ekiplerinden vatandaşlara bilgilendirme

Niğde'de narkotik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

30 Mart - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen önleyici çalışmalar kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 6 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 173 vatandaşa ulaşılırken, uyuşturucunun zararları ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında ayrıca vatandaşlara bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.

Yapılan açıklamada toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - NİĞDE

