Niğde'de "Narko Sokak" Uygulaması

Niğde'de polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında "narko sokak" uygulaması gerçekleştirildi.



Uygulamada Niğde Kalesi, Cullaz, Deniz ve Bucak Çayır sokaklar ile kafelerin yoğun olduğu bölgelerde 80 polisin katılımıyla denetim yapıldı.



İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, uygulamanın sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, özellikle madde bağımlılarına yönelik yapılan "narko sokak" uygulamasına asayiş, çevik kuvvet, yunus ekipleri ve narkotik uzmanlarının yanı sıra eğitimli köpeklerin de katıldığını bildirdi.



Uygulamaya terörle mücadele ekiplerinin de destek verdiğini ifade eden Kurt, uygulama sonucunda vatandaşları rahatsız edici herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını, vatandaşların huzuru ve güvenliği için bu tür denetimlerin devam edeceğini kaydetti.