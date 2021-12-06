Niğde'de müsabakalarda dereceye giren sporculara spor malzemesi dağıtıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye sporculara, spor malzemesi hediye edildi.

Vali Yılmaz Şimşek, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Kaynar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaynar'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Dereceye giren sporcuları tebrik eden Vali Şimşek, "İlimizdeki hizmetleri yürütürken hayırseverlerin desteklerini her zaman yanımızda hissediyoruz ve mutlu oluyoruz. Bu yardımlar sayesinde devletimizin üzerindeki yük bir nebze azalmış oluyor. Bu tür destekler bize daha çok hizmet etme şansı veriyor. Bu tür yardımların devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sporcular, güreş ve tekvando gösteri maçı yaptı.

Vali Şimşek, Kaynar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaynar, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, 36 sporcuya 70 bin lira değerindeki eşofman ve ayakkabıyı hediye etti.

Vali Şimşek, Kaynar'a desteklerinden dolayı plaket verdi.

AA / Abdullah Özkul - Spor Haberleri

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