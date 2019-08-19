Niğde'de motosiklet uygulaması

19.08.2019 14:04

Niğde'de düzenlenen uygulamada, 10 motosiklet sürücüsüne toplam 7 bin lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şehir merkezinde ve şehirlerarası kara yolunda yapılan trafik uygulamasında 78 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

Eksiği tespit edilen 10 motosiklet sürücüsüne 7 bin 172 lira para cezası uygulandı, 6 motosiklet de trafikten men edildi.

Öte yandan, "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Altunhi·sar Emniyet Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA