Niğde'de motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama
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Niğde'de motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

Niğde'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına 2 zanlı tutuklandı.

01.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:24
Niğde'de motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

'de çaldığı iddiasıyla gözaltına 2 zanlı tutuklandı.

İl ekipleri, Bor ilçesinde bir ikametten motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalınan motosikletle birlikte iki kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve S.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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