Niğde'de motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama
Niğde'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına 2 zanlı tutuklandı.
01.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:24
Niğde'de motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bor ilçesinde bir ikametten motosiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çalınan motosikletle birlikte iki kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. ve S.G, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Motosiklet, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA