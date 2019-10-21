Niğde'de minik öğrenciler gazete çıkardı

21.10.2019 17:49

Niğde'de minik öğrencilerin hazırladığı "ELAKİN" adlı sınıf gazetesi okuyucuları ile buluştu.



Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 1/F Sınıfı Öğretmeni Sibel Filikçi koordinesinde öğrencilerin okuma motivasyonunu artırmak ve farkındalık oluşturmak için hazırlanan "ELAKİN" adlı Sınıf Gazetesi ilk baskısı büyük beğeni topladı.



Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu Okul Müdürü Cihat Şola, bu tür etkinliklerin okul kültürü oluşmasında önemli yeri olduğunu söyledi.



Bu tür etkinliklere okul olarak önem verdiklerini belirten Şola: "Sayın Bakanımızın Ziya Selçuk'un başlattığı tasarım ve Beceri Atölyeleri kapsamında çok önemli olduğunu etkinliği yapan öğretmenimiz Sibel Filikçi ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA