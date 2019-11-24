Niğde'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Niğde'nin Çiftlik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Nuri Demirbaş (42) idaresindeki motosiklet, Gölcük-Çiftlik kara yolunun Tırhan köyü yakınlarında, arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki minibüse çarpmamak amacıyla manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen G.K'nin kullandığı 51 AAG 619 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yol kenarına savrulan Demirbaş, kaza yerinde hayatını kaybetti.