Niğde'de Millet Bahçesi'ne çocuk kütüphanesi kurulacak Niğde Belediyesi Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "KOP Çocuk Kütüphanesi"nin Millet Bahçesi'ne kurulacağı bildirildi.

Niğde Belediyesi Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "KOP Çocuk Kütüphanesi"nin Millet Bahçesi'ne kurulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl hayata geçecek çocuk kütüphanesiyle, ulusal ölçekli stratejiler doğrultusunda okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların bilime olan ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Çocuklar için bireysel ve toplu kullanım alanları ile atölyeler oluşturulacak kütüphanede, yazar-okur buluşmaları, okuma bilinci üzerine skeç, tiyatro gibi sahne gösterileri ve yaratıcı atölye çalışmaları düzenlenecek.

Ayrıca engelli çocuklar için de braille alfabesiyle yazılmış basılı eserler, sesli kitaplar gibi uygulamalarla engelsiz bir kütüphane kurulacak.

Ac¸ıklama görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin KOP'tan desteklenmeye hak kazandığını belirterek, "Kitaba erişimi kolaylaştıran, dezavantajlı grupların rahat hareket etmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan Niğde Belediyesi KOP Çocuk Kütüphanesi'nde, çocukların kendilerini geliştirebileceği ortam sağlamayı hedefliyoruz. Bo¨ylesine gu¨zel hizmet tu¨m c¸ocuklarımıza hayırlı ugˆurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA