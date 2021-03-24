Niğde'de midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede öldü
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Niğde'de midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede öldü

24.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:56
Niğde'de midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede öldü

Niğde'de midibüsün çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Niğde'de midibüsün çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı S.K, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü M.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 22 Mart'ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.K'ye (14) M.K'nin kullandığı 51 ABL 335 plakalı midibüs çarpmış, ağır yaralanan kız çocuğu hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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