Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
22.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:39
Niğde'de midibüsün çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.
Niğde'de midibüsün çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.K'nin kullandığı 51 ABL 335 plakalı midibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki S.K'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralan S.K, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul