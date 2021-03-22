Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

22.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:39

Niğde'de midibüsün çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de midibüsün çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.K'nin kullandığı 51 ABL 335 plakalı midibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki S.K'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralan S.K, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı
Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 20:42:37. #1.15#
title