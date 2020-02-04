Niğde'de "meyve sineğiyle" mücadele toplantısı

04.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:54

Niğde'de "Akdeniz Meyve Sineğiyle Mücadele Toplantısı" Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleşti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek başkanlığında Valilik Salonu'nda yapılan toplantıya, kaymakamlar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Şimşek, Niğde'nin İç Anadolu Bölgesinin önemli bir tarım kenti olduğunu belirtti.

Meyve sinekleriyle iyi bir mücadele yapılmadığında ürün, kalite ve ekonomik kayıplara neden olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Akdeniz meyve sineğiyle mücadele, ülkemiz ekonomisi bakımından oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Zararlıların üreme alanı bahçelerde, nakil araçlarında, paketleme tesislerinde, hal ve pazar yerlerinde çöp ve çevrede yığınlarının toplandığı yaşamını idame ettirdiği her yerde mücadele yapılması gerekmektedir. İlimizde 2018 ve 2019 yıllarında yapılan mücadelelerde büyük başarılar sağlanmıştır. 2020 yılında da aynı kararlılıkla ve ortaklaşa yapılacak çalışmalarla yapılacak mücadelemizde ümit ediyorum ki başarı sağlayacaktır."

Toplantıda, tarım zararlılarıyla mücadelede yapılması gerekenler ve alınacak önlemler de anlatıldı.

Kaynak: AA