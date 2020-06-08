Niğde'de mevsimlik işçi öldürüldü
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Niğde'de mevsimlik işçi öldürüldü

Niğde'de mevsimlik işçi öldürüldüNİĞDE'nin Ağcaşar Köyünde mevsimlik işçi Mustafa B., kaldığı evde işvereni olduğu öne sürülen A.A. tarafından sulahlı vuruldu.

08.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:03

Niğde'de mevsimlik işçi öldürüldü

NİĞDE'nin Ağcaşar Köyünde mevsimlik işçi Mustafa B., kaldığı evde işvereni olduğu öne sürülen A.A. tarafından sulahlı vuruldu. Talihsiz işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, şüpheli A.A.'nın yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Olay, bugün merkeze bağlı Ağcaşar Köyünde meydana geldi. Mevsimlik işçi olarak çalışan Mustafa B., iddiaya göre tartıştığı işvereni A.A. tarafından silahla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan mevsimlik işçi, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Mustafa B.?ye doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Niğde'de mevsimlik işçi öldürüldü

Kaynak: DHA

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