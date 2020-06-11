Niğde'de meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi öğretmen gözaltına alındı
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Niğde'de meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi öğretmen gözaltına alındı

Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen yakalandı.

Niğde'de meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi öğretmen gözaltına alındı
11.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:40

Niğde'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen öğretmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen meslekten ihraç edilen öğretmen L.Ç'yi gözaltına aldı.

İkametinde ve aracında arama yapılan şüphelinin cep telefonuna el konuldu.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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