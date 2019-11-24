Niğde'de merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
Niğde'de dengesini kaybederek merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti.
24.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:02
Niğde'de dengesini kaybederek merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti.
Cumali Tunçbilek (65), Şehitler Mahallesi Dispanser Sokak'ta yürürken bir apartmanın bahçesine inilen merdivenden düştü.
Yaralanan Tunçbilek, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA