Niğde'de merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti
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Niğde'de merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

Niğde'de dengesini kaybederek merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti.

24.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:02
Niğde'de merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti

'de dengesini kaybederek merdivenlerden düşen kişi, hayatını kaybetti.


Cumali (65), Dispanser Sokak'ta yürürken bir apartmanın bahçesine inilen merdivenden düştü.

Yaralanan Tunçbilek, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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