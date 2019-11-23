Niğde'de merdivenden düşen adam öldü
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Niğde'de merdivenden düşen adam öldü

Niğde'de merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

23.11.2019 22:01 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:06
Niğde'de merdivenden düşen adam öldü

'de merdivenlerden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olay, Dispanser Sokak'ta meydana geldi. 65 yaşındaki Cumali T., iddiaya göre Cemal Uyanık Apartmanının önünden geçerken dengesini kaybederek merdivenlerden aşağı düştü. Durumu fark eden apartman sakinleri hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Yaşlı adam ambulans tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kafasından darbe alan yaşlı adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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