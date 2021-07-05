Niğde'de Memur-Sen üyelerinden seyyanen zam talebi

Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Memur-Sen Niğde İl Temsilcisi Hasan Orhan, kamu görevlilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılması talebinde bulundu.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda sendika üyeleri adına açıklamayı yapan Orhan, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını ve kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranının da belirlendiğini söyledi.

Orhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Artık enflasyon oranı bazlı güncelleme/yeniden değerleme katsayı uygulaması yerine büyümenin yansıtıldığı, refah payının kamu görevlilerine aktarıldığı adil bir sistemin kuruluş startını hep birlikte verelim. Kamu görevlisi devletin yükü değil gücüdür. Biz gerçeklere uygun yüzdelik zam, geçmiş kayıpların telafisi için seyyanen zam ve büyüyen Türkiye'den memurların refahına düşen payı istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav