Niğde'de meme kanseri etkinliği

30.10.2019 16:18

Niğde'de, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yürüyüş düzenlendi ve kurdele boyandı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Vali Yılmaz Şimşek'in eşi ve Kamu Hastaneleri Başkan Vekili Dr. Çiğdem Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in eşi Duygu Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş'ün eşi Devrim Gümüş, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan katılımcılar, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar daha sonra, hazırlanan büyük afiş üzerine çizilmiş kurdeleleri boyadı.

Kaynak: AA