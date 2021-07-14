Niğde'de maden ocağının çatısına çıkan vaşak uyutularak yakalandı

Niğde'de bir köydeki maden ocağının çatısına çıkan vaşak, iğneyle unutulup yakalandıktan sonra doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Niğde'de bir köydeki maden ocağının çatısına çıkan vaşak, iğneyle unutulup yakalandıktan sonra doğal ortamına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Uluağaç köyünde bir maden ocağının çatısında vaşak gören vatandaşlar, Niğde İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine bilgi verdi.

Maden ocağına giden ekipler, iğneyle uyuttukları vaşağı yakalayıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz Şimşek, "Vaşak, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) tehlike altındaki türlerin kırmızı listesinde 'neredeyse tehdit altında' kategorisinde yer alıyor. İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durmasıyla tanınan vaşağın Niğde'nin doğal yaşam alanlarında sıklıkla görülmesi, popülasyonun iyi olmasından kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızdan, bu ve bunun gibi nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türleri gördüklerinde yetkililere haber vermelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul