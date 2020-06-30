Niğde'de lavanta üretim alanı yaygınlaşacak
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Niğde'de lavanta üretim alanı yaygınlaşacak

Niğde Valiliği İl Özel İdaresince çiftçiye örnek olması amacıyla 3 yıl önce yetiştirilmeye başlanan lavantanın üretim alanı genişletilecek.

Niğde'de lavanta üretim alanı yaygınlaşacak
30.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:22

Niğde Valiliği İl Özel İdaresince çiftçiye örnek olması amacıyla 3 yıl önce yetiştirilmeye başlanan lavantanın üretim alanı genişletilecek.

İl Özel İdaresince alternatif endüstriyel tarım ürünleri kapsamında 2017'de Ulukışla ilçesine bağlı Karacaören köyünde Veysel Özdemir'e ait üç dönümlük bahçede yetiştirilen lavanta, bölge çiftçisine örnek oldu. Çiftçiler, getirisinin yanı sıra, kokusu ve görsel güzelliğiyle turizm amaçlı lavanta yetiştirmeye başlayacak.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol ile örnek lavanta bahçesini gezdi.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yıl önce üretimine başlanan lavantadan olumlu sonuç alındığını söyledi.

Niğde'nin bir tarım kenti olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Çiftçimize alternatif ürünler göstermek istiyoruz. Bu ürünleri çeşitlendirebilmek amacıyla 2017 yılında lavanta bahçesini kurduk. Görüyoruz ki Niğde'de lavanta yetişebiliyor ve çiftçimiz için de gelir kapısı olabiliyor. Köylüler de bu bahçeye büyük ilgi gösterdi. Kooperatifleşmeyle bu ürünü Niğde'de daha da yaygınlaştıracağız. Lavanta üretimi, çiftçilerimiz için yeni bir gelir kapısı olacak. Bu ürün suya dayanıklı, katma değerinin yüksek, bakımı kolay. Bu nedenle çiftçimiz ürüne rağbet gösterecek."

Çiftçi Veysel Özdemir de deneme amaçlı üç yıl önce başladıkları lavanta üretiminde verimli ürün aldıklarını aktardı.

Lavanta üretimini artırmayı düşündüklerini dile getiren Özdemir, "Kooperatif kurarak ekim alanlarını genişleteceğiz. Arpa ve buğdaya göre daha yüksek verim elde ediyoruz. İşçilik az, masrafı yok." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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