Niğde'de lavanta hasadı başladı
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Niğde'de lavanta hasadı başladı

TÜRKİYE genelinde son yıllarda üretim sahası genişleyen ve Niğde'de ilk defa ekimi yapılan, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın en güzide ürünü lavantada hasat başladı.

Niğde'de lavanta hasadı başladı
07.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:29

TÜRKİYE genelinde son yıllarda üretim sahası genişleyen ve Niğde'de ilk defa ekimi yapılan, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın en güzide ürünü lavantada hasat başladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İnal, Bor ilçesine bağlı Bereke köyünde yetiştirdiği lavantalarla hem bölge ekonomisine katkı sağlamayı, hem de lavantadan ürettiği balı, yağı ve suyu yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor. 

Hastanede doktor, tarlada ise çiftçi gibi çalışan ve çevredeki köylülere örnek olan Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İnal'ın Bereke köyünde 170 dekarlık alanda 3 yıldır ürettiği lavantaların hasadı başladı. Şu ana kadar üretim aşamasından memnun olduklarını belirten Prof. Dr. İnal, bitkiyi bölgeye kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bölge çiftçilerine öncülük ettiklerini dile getiren İnal, devlet desteğiyle lavantayı bölgede geliştirmenin yanı sıra bölge turizmine de katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Lavanta bitkisinin fazla su istemediğini ve kıraç toprakların değerlendirilmesinde alternatif tıbbi/aromatik bitki olduğunu dile getiren Prof. Dr. İnal, şunları söyledi: "Lavanta kireçli toprağı seviyor ve ilk yılı hariç fazla bir su ihtiyacı yok. Lavantayı bir kere ekiyorsunuz ve 15 ile 20 yaşına kadar ürün veriyor. Lavantanın daha çok yağı çıkartılıyor ve yurt içi/yurt dışı pazarlarda satılıyor. Türkiye, lavanta ihtiyacını kendisi karşılayamadığı için yurt dışından döviz ödeyerek lavanta yağını ve suyunu alıyor. Lavanta yağının en önemli özelliği dezenfektan olarak da kullanılabilmesi. Lavanta yağı temizlik sektöründe de tercih edilebiliyor ve daha kaliteli bir lavanta ise tıbbi olarak kullanılıyor. Öte yandan, ilaç, kozmetik ve parfüm yapımında da lavanta kullanılıyor."'TURİZMDE ÖNEMLİ BİR UNSUR'Lavantanın turizmde de önemli bir unsur olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet İnal, şöyle devam etti: "İnsanların gezebileceği, görebileceği bir görsellik oluşturuyor. Bunun örneğini Isparta ilinde görüyoruz. Isparta'nın 30 haneli bir köyünü yılda 1 milyon kişi ziyaret ediyor. 1 milyon kişiye orada yapılan lavantalar demetle satılabiliyor, kuru çiçeği satılıyor, sabunu, kolonyası gibi ürünler satılarak çok ciddi bir gelir elde ediliyor. Aynı şeyi 'Biz neden Niğde'de yapamayız?' dedik ve oradan yola çıktık."

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise lavantanın birkaç köyde kümelenmesini istediklerine dikkat çekerek, "Burada lavanta balı, lavanta yağı ve turizm olmak üzeri üç maksatlı üretim amaçlıyoruz. Tıbbi/aromatik bitkiler ülkemizde bakanlığımızca destekleniyor ve üretimi teşvik ediliyor. Biz de ilimize bağlı Bor ilçesi Bereke, Karacören ve Kavuklu arasındaki arazilerde yetiştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca birkaç noktamızda denemelerimiz devam ediyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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