Niğde'de lahana ekim alanı arttı Niğde'de lahana ekim alanı arttıTÜRKİYE'de lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de lahana ekimi başladı.

Niğde'de lahana ekim alanı arttı

TÜRKİYE'de lahana üretiminde Samsun'dan sonra 2'nci sırada yer alan Niğde'de lahana ekimi başladı. Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, kent genelinde yağmurun fazla olması ve koronavirüs nedeniyle talebin artması üzerine bu yıl lahana ekim alanının arttığını söyledi.

Lahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, lahana ekim alanının 17 bin dekardan bu yıl 19 bin dekara yükseldiğini belirtti. Bu yıl yağışın çiftçiye güven verdiğini kaydeden Önal, "Geçen yıl suların az olması tarım girdilerinin yüksek olması nedeniyle ekim az olmuştu. Bu yıl ise yağışların artışı ve koronavirüs nedeniyle talebin olması üretimin de artmasına neden oldu. Daha fazla kıraç vaziyette boş bırakılan araziler ekilmeye başlandı. Suyun olmadığı yerlerde bu yıl sular çıkmaya başladı. Bu sebepten dolayı ekim alanları arttı. Üretiminin fazla olduğu Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyü ile Niğde Kaynarca köylerinde de üretimin arttığını görüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA