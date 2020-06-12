Niğde'de kuyumcudan bilezik çalınması güvenlik kamerasına yansıdı Niğde'de kuyumcudan 68 bin 400 lira değerinde bilezik çalınması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Niğde'de kuyumcudan 68 bin 400 lira değerinde bilezik çalınması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İstasyon Caddesi'ndeki bir kuyumcu, raflardaki bileziklerin eksik olduğunu fark edince, durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, bir kadının müşteri gibi dükkana gelerek el çabukluğuyla değeri 68 bin 400 olan bilezikleri çaldığını tespit etti.

Eşkali belirlenen S.G. H.G. ve K.A, Adana'da gözaltına alındıktan sonra Niğde'ye getirildi.

Şüphelilerin üzerinde 9 bin 900 lira bulundu.

Kaynak: AA