NİĞDE'DE KURBAN BIÇAKLARI BİLENMEYE BAŞLADI
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NİĞDE'DE KURBAN BIÇAKLARI BİLENMEYE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Niğde'de bıçak bileme çarkları dönmeye başladı.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Niğde'de bıçak bileme çarkları dönmeye başladı. Bıçaklar 3 liradan, satırları ise 5 liradan bileniyor.

Kent merkezindeki Paşa Cami yanında yıllardır kurban bayramı öncesi bıçak bileyen Asaf Yüksel, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasına rağmen talebin az olduğunu kaydetti. Yüksel, "Geçen sene bu zamanlar günde 50 ila 100 bıçak geliyordu, Şimdi ise 10 ila 20 arası geliyor. Eski bayramlarda Kurban Bayramı'na 1 ay kala işlerimiz yoğun olurdu. Bu sene ise bayrama kısa süre kalmasına rağmen müşteri gelmiyor. Vatandaşların bıçaklarını keskinleştirerek bayrama hazır hale getiriyoruz. Bıçak keskin olmadır ki kurbana eziyet olmasın. Piyasada orijinal görünümlü sahte bıçaklar satılıyor. Kurban bıçağı alırken bu konuya dikkat edilmeli. Bıçaklar 3 liradan, satırlar ise 5 liradan bileniyor" dedi.

NİĞDE'DE KURBAN BIÇAKLARI BİLENMEYE BAŞLADI
NİĞDE'DE KURBAN BIÇAKLARI BİLENMEYE BAŞLADI
NİĞDE'DE KURBAN BIÇAKLARI BİLENMEYE BAŞLADI
NİĞDE'DE KURBAN BIÇAKLARI BİLENMEYE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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