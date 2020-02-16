Niğde'de kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza
Niğde'de polis ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathanede 4 kişi suçüstü yakalandı.
Niğde'de polis ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathanede
4 kişi suçüstü yakalandı.
Niğde Merkez Şahsüleyman Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede polis ekiplerince yapılan kontrolde, iş yerinin perde ile bölünmüş kısmında 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.
Suçüstü yakalanan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza uygulandı.
Bir şüpheliye ise adli işlem yapıldı.