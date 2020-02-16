Niğde'de kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza

16.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:44

Niğde'de polis ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathanede

4 kişi suçüstü yakalandı.



Niğde Merkez Şahsüleyman Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede polis ekiplerince yapılan kontrolde, iş yerinin perde ile bölünmüş kısmında 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.



Suçüstü yakalanan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza uygulandı.



Bir şüpheliye ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA