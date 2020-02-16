Niğde'de kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza
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Niğde'de kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza

Niğde'de polis ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathanede 4 kişi suçüstü yakalandı.

16.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:44
Niğde'de kumar oynayan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza

'de ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathanede

4 kişi suçüstü yakalandı.


Niğde Merkez Şahsüleyman Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede polis ekiplerince yapılan kontrolde, iş yerinin perde ile bölünmüş kısmında 4 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.


Suçüstü yakalanan 3 kişiye 3 bin 675 lira ceza uygulandı.


Bir şüpheliye ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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