Niğde'de kumar oynatılan kahvehane sahibi ve çalışanı gözaltına alındı
Niğde'de jandarma ekipleri, kumar oynatılan kahvehaneye düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
26.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:40
Niğde'de jandarma ekipleri, kumar oynatılan kahvehaneye düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çavdarlık köyünde bir kahvehaneye operasyon düzenledi.
İşletme sahibi A.E (39) ve çalışan M.K (41), gözaltına alındı.
Kumar oynayan 23 kişiye kabahatler kanununa göre 320'şer lire idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA