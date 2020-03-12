Niğde'de küçükbaş hayvancılığın stratejik yol haritası belirlenecek Niğde'de 30-31 Mart tarihlerinde "Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği: Niğde İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Stratejik Yol Haritası Belirleme Çalıştayı" düzenlenecek.

Niğde'de 30-31 Mart tarihlerinde "Türkiye Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği: Niğde İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Stratejik Yol Haritası Belirleme Çalıştayı" düzenlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Türk Tarım, Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi (TURJAF), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Niğde İli Damızlık Koyun ve keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde düzenlenecek çalıştayda, 30 bilim insanı bildiri sunacak.

TURJAF editörü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, çalıştayın Türkiye'de uygulanan "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında gerçekleşeceğini söyledi.

Projenin tanınırlığını sağlamak ve üreticilerin teknik bilgisini yükseltmeyi amaçladıklarını belirten Şekeroğlu, şunları kaydetti:

"Bu projede görev alan paydaşların iş birliğini geliştirmek genelde Türkiye, özelde Niğde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin, mevcut durumunu ortaya koymak amaçlanıyor. Çalıştayda Türkiye'deki küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin genel olarak değerlendirilecek ve Niğde'nin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yol haritası belirlenecek. Hazırlanacak olan rapor Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilecek."

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da Niğde'nin tarımda markalaştığını belirtti.

Niğde'nin tarım kimliği olan illerden biri olduğuna dikkati çeken Baş, "Biz de bütün kurumlarla Valimiz Yılmaz Şimşek önderliğinde elimizden gelenin en iyisi yapıyoruz. Koyun keçi yetiştiriciliği konusuna gelirsek, Türkiye'nin en iyi 3 ili arasında yer alırız. Çalıştay, ilimiz açısından büyük önem arz ediyor, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Niğde İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şuayip Demirkol ise çalıştayın büyük öneme sahip olduğuna vurgu yaparak, hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA