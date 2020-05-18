Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü 5 yaralı
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Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü 5 yaralı

NİĞDE'de iki aile arasında çıkan koyun otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Muhammet E. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü 5 yaralı
18.05.2020 19:53 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:53

NİĞDE'de iki aile arasında çıkan koyun otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Muhammet E. hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı..  

Merkez Gümüşler beldesine ait yaylada  A.A ve H.E. ile oğlu Muhammet E. arasında koyun otlatma tartışması çıktı. Tartışma, iki tarafın yakınlarının dahil olmasıyla  büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga taraflar birbirlerine tüfekle saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada, Muhammet E. vücuduna isbet eden saçmalar nedeniyle yaşamını yitirdi. İki gruptan  H.E.,C.E., A.A., M.A., ve A.A. yaralandı. Yaralılar Niğde'de çeşitli hastanelere kaldırıldı. 


Kaynak: DHA

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