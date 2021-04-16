Nİğde'de koyun hırsızlığının 4 şüphelisi yakalandı
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Nİğde'de koyun hırsızlığının 4 şüphelisi yakalandı

Nİğde'de koyun hırsızlığının 4 şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de bir kişinin 19 koyununun çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Niğde'de bir kişinin 19 koyununun çalınmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selçuk Mahallesi Bucakçayırı mevkisinde Ş.Ş'ye ait 19 koyunun çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla olayın failleri olduğu belirlenen A.T, T.H.T, B.D, ve E.T'yi gözaltına aldı.

Çalınan koyunlarla birlikte zanlıların üzerinde 37,78 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilen şüphelilerden E.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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