Niğde'de köy terminali hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Niğde'de köy terminali hizmete açıldı

Niğde'de köy terminali hizmete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Büyük bir heyecanla temeli atılan ve kısa bir süre içinde yapımı hızla tamamlanan Niğde Köy Terminali, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Büyük bir heyecanla temeli atılan ve kısa bir süre içinde yapımı hızla tamamlanan Niğde Köy Terminali, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Niğde'nin çevre ilçe, köy ve kasabalarına uzun yıllar hizmet edecek köy terminalinin tamamlanmasının yanı sıra çevresi de asfaltlanarak halkın kullanımı için güvenli ve konforlu hale getirildi. Açılış töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, göreve geldiklerinden bu zamana kadar ulaşım noktasında yeni yatırımlar yaptıklarını ve şehrin çehresini değiştirdiklerini söyledi. Özdemir, "Bugün; büyük bir heyecanla temelini attığımız bu eserin açılışını yapmanın sevinci içindeyiz. Bize bu eseri yapmayı nasip ettiği için yüce Allah'a hamdolsun. Söz verdiğimiz icraatları tek tek yapıyor ve açılışlarını gerçekleştirmek için tüm çaba ve gayretimizle çalışıyoruz. Niğde Belediyesi olarak hizmetlerimizi köy, kasaba ayırt etmeden tüm vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştiriyoruz. Biz; bu şehre layık olduğu hizmeti yapmak için çalışıyoruz. Bugün burada halkımızın ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan köy garajının yerine; daha modern, daha konforlu ve daha güvenli bir köy terminalini şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz. Yeni köy terminalinin tüm hemşehrilerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Açılış törenine Niğde Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Muhsin Kar, AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, MHP İl Başkanı Cumali İnce, MHP MYK üyesi Emrullah Türe ve kurum müdürleri katıldı. - NİĞDE

Niğde'de köy terminali hizmete açıldı
Niğde'de köy terminali hizmete açıldı
Niğde'de köy terminali hizmete açıldı
Niğde'de köy terminali hizmete açıldı
Niğde'de köy terminali hizmete açıldı
Niğde'de köy terminali hizmete açıldı
Niğde'de köy terminali hizmete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Merve Çoban Fatih Terim Lionel Messi Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Niğde'de köy terminali hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:27:25. #1.14#

title