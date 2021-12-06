Niğde'de köy mezarlığındaki mezar taşlarına zarar verildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir köy mezarlığındaki bazı mezar taşlarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde mezarlığa giden vatandaşlar, bazı mezar taşlarının kırıldığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, 7 mezar taşına zarar veren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

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