Niğde'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Niğde'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Niğde'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek'in katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" konulu genelge kapsamında Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek'in katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Denetim ekibi başta Niğde otogarı olmak üzere çeşitli noktalarda denetimde bulundu.

Denetim sonrası açıklama yapan Vali Şimşek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin devam ettiğini, son günlerde virüsün mutasyona uğradığını ve yayılma hızının arttığı söyledi.

Artışa bağlı olarak yeni tedbirler hayata geçirildiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Biz de hayata geçirilen tedbirleri tavizsiz uyguluyoruz. Amacımız virüsün yükseliş hızını durdurmaktır. Yükselişi durdurmanın yolu da vatandaşların kurallara uymasından geçiyor. Vatandaşlarımız ev ziyaretlerinden kaçınsınlar ve her zaman söylediğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunmasınlar. Bu şekilde kurallara uyduğumuz takdirde rahatlayacağımız günlere kavuşabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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