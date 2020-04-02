Niğde'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere 5 bin 910 lira ceza yazıldı Niğde'de polislerce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplam 5 bin 910 lira para cezası uygulandı.

Niğde'de polislerce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplam 5 bin 910 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da ekiplerin çalışmalarını denetledi. Polis, kentin 9 giriş noktasında şehir dışından gelen sürücülerin ve araçtakilerin ateşini ölçüp, koronavirüs hakkında bilgi verdi. Şehir dışından kente giriş yapmaya çalışan 40 araç, ihlal nedeniyle şehre alınmadı, 5 iş yerine 5 bin 126, bir otobüs firmasına da 784 lira para cezası kesildi. Kaynak: AA