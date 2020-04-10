Niğde'de koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 38 bin 983 lira ceza Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 14 kişi ve 6 iş yerine toplam 38 bin 983 lira ceza kesildi.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 14 kişi ve 6 iş yerine toplam 38 bin 983 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, salgının önlenmesi amacıyla yayımlanan emir ve talimatlara aykırı hareket edenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal mesafe, sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlere uymadığı belirlenen 14 kişiye 33 bin 68 lira, 6 iş yerine ise 5 bin 915 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca ruhsatsız faaliyet gösteren umuma açık 4 iş yeri ile bir berber salonuna işlem yapılması için Niğde Belediyesine bilgi verildi.

Kaynak: AA