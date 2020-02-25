Niğde'de koronavirüs şüphesi
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Niğde'de koronavirüs şüphesi

NİĞDE'de, İran üzerinden Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen 4 Pakistan uyruklu göçmenin 2'sinden, koronavirüs süphesiyle kan örneği alındı.

25.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:39
Niğde'de koronavirüs şüphesi

'de, üzerinden 'ye kaçak girdiği belirlenen 4 uyruklu göçmenin 2'sinden, koronavirüs süphesiyle kan örneği alındı. Hastane personeli ve acil servise gelenlere maske dağıtıldı.

Niğde- Adana otoyolu Eminlik gişelerinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta Türkiye'ye İran üzerinden kaçak girdiği tespit edilen 4 Pakistanlı kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri 4 göçmeni sağlık kontrolü için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi. Sağlık personelleri maske dağıtarak olası şüphe nedeniyle tedbir aldı.2 göçmenden kan örnekleri alınarak Ankara'ya gönderildiği, tahlil sonucunun ise yarın geleceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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