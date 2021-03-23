Niğde'de koronavirüs önlemleri
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Niğde'de koronavirüs önlemleri

23.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:34
Niğde'de koronavirüs önlemleri

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında olağanüstü toplandı.

Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında olağanüstü toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara göre, il genelinde yapılacak nikah merasimi, cenaze gibi katılımın yoğun olduğu törenlerde denetimler arttırılacak.

Kafe, restoran, lokanta, berber, kuaför ve spor salonu gibi yerler sık sık havalandırılacak, bu iş yerleri HES kodu kontrol etmeden müşteri almayacak ve bu konuda ki uygulama denetim ekiplerince kontrol edilecek.

Muhtarlar ve apartman yöneticileriyle iş birliği yapılarak, vatandaşlara apartman ve site içi ziyaretlerin hastalığın yayılımını arttırdığına yönelik uyarılarda bulunulacak.

Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde parklarda, çocuk oyun alanlarında ve meydanlarda çocukların ve gençlerin toplu halde bulunmalarının önlenmesi için kolluk kuvvetleri muhtarlarla işbirliği içeresinde tedbirleri alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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