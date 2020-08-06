Niğde'de koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Niğde'de koronavirüs denetimi

Niğde'de koronavirüs denetimiNİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs denetimleri kapsamında caddeleri dolaşıp, vatandaşları ve işletmeleri uyardı.

06.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:01

Niğde'de koronavirüs denetimi

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs denetimleri kapsamında caddeleri dolaşıp, vatandaşları ve işletmeleri uyardı.

Niğde Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve oda başkanları katıldı. Ekipler, işyerlerinde gerekli tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan iş yerleri uyarıldı ve maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Vatandaşlarımızın maske takıp takmadığına, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına yine sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Amacımız tedbirlerin uyulmasını sağlamak. İnşallah bu tedbirlere hep birlikte uyarak vakaların önüne geçebileceğiz ve pandemiyle baş edebileceğiz. Bundan sonra denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlarımıza müeyyidelerimiz mutlaka olacaktır. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Kurallara uyman işletmelere anında gereken cezanın fazlasıyla yapılacağını belirten Başkan Özdemir ise, "İş yerlerini denetliyoruz, denetim yapan arkadaşları kontrol ediyoruz. Bundan sonra bu denetimler sık ve daha sert bir şekilde devam edecek. Bu denetimlerin asıl amacı vatandaşlarımızın sağlığı. Sevdikleri için kurallara uymayanlara hassas davranmalarını rica ediyoruz. İş yerleri için artık rica olmayacak. Talepte olmayacak. Artık kurallara uymayanlara gereken anında fazlasıyla yapılacak" dedi.

Niğde'de koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Magazin
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak Spor
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Usta oyuncu Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor
Usta oyuncu Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş
Beyrıut'ta faciaya neden olan 2750 ton nitratı taşıyan geminin ilginç hikayesi
Beyrıut'ta faciaya neden olan 2750 ton nitratı taşıyan geminin ilginç hikayesi
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Otomobilin çarptığı küçük kız 'kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız 'kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Adana'da kuş bakışı yolculuk! Sosyal mesafeyi korumak için üç metrelik koronasiklet üretti
Adana'da kuş bakışı yolculuk! Sosyal mesafeyi korumak için üç metrelik koronasiklet üretti
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Bülent Bostanoğlu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Twitter
Şu an buradasınız: Niğde'de koronavirüs denetimi - Niğde
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 15:01:27. #1.15#
title