Niğde'de koronavirüs denetimi Niğde'de koronavirüs denetimiNİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs denetimleri kapsamında caddeleri dolaşıp, vatandaşları ve işletmeleri uyardı.

Niğde'de koronavirüs denetimi

NİĞDE Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koronavirüs denetimleri kapsamında caddeleri dolaşıp, vatandaşları ve işletmeleri uyardı.

Niğde Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve oda başkanları katıldı. Ekipler, işyerlerinde gerekli tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan iş yerleri uyarıldı ve maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Vatandaşlarımızın maske takıp takmadığına, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına yine sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol ediyoruz. Amacımız tedbirlerin uyulmasını sağlamak. İnşallah bu tedbirlere hep birlikte uyarak vakaların önüne geçebileceğiz ve pandemiyle baş edebileceğiz. Bundan sonra denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlarımıza müeyyidelerimiz mutlaka olacaktır. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.

Kurallara uyman işletmelere anında gereken cezanın fazlasıyla yapılacağını belirten Başkan Özdemir ise, "İş yerlerini denetliyoruz, denetim yapan arkadaşları kontrol ediyoruz. Bundan sonra bu denetimler sık ve daha sert bir şekilde devam edecek. Bu denetimlerin asıl amacı vatandaşlarımızın sağlığı. Sevdikleri için kurallara uymayanlara hassas davranmalarını rica ediyoruz. İş yerleri için artık rica olmayacak. Talepte olmayacak. Artık kurallara uymayanlara gereken anında fazlasıyla yapılacak" dedi.

Kaynak: DHA