Niğde'de korona virüs denetimi yapıldı
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Niğde'de korona virüs denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Niğde'de korona virüs denetimi yapıldı Niğde'de korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" gerçekleştirildi.

- Niğde'de korona virüs denetimi yapıldı

NİĞDE - Niğde'de korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacı ile "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ın katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü, zabıta ve denetim ekibi Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali olmak üzere polis noktaları ve açık olan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'de hayata geçirilen tedbirleri tavizsiz uygulandığını söyledi. Vali Şimşek: "Biz de hayata geçirilen tedbirleri tavizsiz uyguluyoruz. Amacımız virüsün yükseliş hızını durdurmaktır. Artık toplumunda rahatlayabileceği düzeylere indirmek. Buda vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla oluyor. Yükselişi durdurmanın yolu da vatandaşların kurallara uymasından geçiyor. Ben vatandaşlarımızdan ev ziyaretlerinden kaçınsınlar ve her zaman söylediğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygunlar. Kapalı ve kalabalık ot-ortamlarda bulunmasınlar. Bu şekilde kurallara uyduğumuz takdirde rahatlayacağımız günlere kavuşabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Niğde'de korona virüs denetimi yapıldı
Niğde'de korona virüs denetimi yapıldı
Niğde'de korona virüs denetimi yapıldı
Niğde'de korona virüs denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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