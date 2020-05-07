Niğde'de Korona virüs alarmı...Zihinsel engelli adam güçlükle ambulansa bindirildi
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Niğde'de Korona virüs alarmı...Zihinsel engelli adam güçlükle ambulansa bindirildi

Niğde'de Korona virüs alarmı...Zihinsel engelli adam güçlükle ambulansa bindirildi
07.05.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:31

Niğde'de Korona virüs alarmı...Zihinsel engelli adam güçlükle ambulansa bindirildi Niğde'de annesinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) pozitif çıkan bir kişi, çarşıda, polis ve sağlık ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

Niğde'de Korona virüs alarmı...Zihinsel engelli adam güçlükle ambulansa bindirildi

NİĞDE - Niğde'de annesinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) pozitif çıkan bir kişi, çarşıda, polis ve sağlık ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki bir kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye kaldırılan kadının, oğluyla birlikte yaşadığını belirtmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, eve giderek, koronavirüs şüphelisini aradı. Annesinin yüzde 70 zihinsel engelli raporu olduğunu belirttiği 50 yaşındaki adamı Elhacı Mahmut Caddesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, bölgeye hareket etti. Korkan ve bulunduğu yerden sürekli ayrılmak isteyen koronavirüs şüphelisini bozuk para vererek engelleyen ekipler, şahsı güçlükle ambulansa bindirdi. Öte yandan ekipler, olay yerinde toplanan ve meraklı gözlerle izleyen vatandaşları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sürekli uyardı. Şüpheli, test yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Belediye ekipleri daha sonra şüphelinin oturduğu ve girdiği dükkanları dezenfekte etti.

Niğde'de Korona virüs alarmı...Zihinsel engelli adam güçlükle ambulansa bindirildi

Kaynak: İHA

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