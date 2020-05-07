Niğde'de korona virüs alarmı
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Niğde'de korona virüs alarmı

Niğde'de korona virüs alarmı
07.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:36

Niğde'de annesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan zihinsel engelli bir kişi, çarşıda, polis ve sağlık ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

Niğde'de annesinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan zihinsel engelli bir kişi, çarşıda, polis ve sağlık ekipleri tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

Yenice Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki bir kadının korona virüs testi pozitif çıktı. Hastaneye kaldırılan kadının, oğluyla birlikte yaşadığını belirtmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri, eve giderek, korona virüs şüphelisini aradı. Annesinin yüzde 70 zihinsel engelli raporu olduğunu belirttiği 50 yaşındaki adamı Elhacı Mahmut Caddesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, bölgeye hareket etti. Korkan ve bulunduğu yerden sürekli ayrılmak isteyen korona virüs şüphelisini bozuk para vererek engelleyen ekipler, şahsı güçlükle ambulansa bindirdi. Öte yandan ekipler, olay yerinde toplanan ve meraklı gözlerle izleyen vatandaşları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sürekli uyardı. Şüpheli, test yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Belediye ekipleri daha sonra şüphelinin oturduğu ve girdiği dükkanları dezenfekte etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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