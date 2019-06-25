Niğde'de korkutan yangın; iş yeri ve 4 daire hasar gördü

NİĞDE'de bir iş yerinde çıkan yangın, üst kattaki evlere sıçradı. Şans eseri ölü ve yaralının bulunmadığı yangında, iş yeri ile üzerindeki 4 daire büyük hasar gördü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde 5 katlı binanın zemin katındaki hırdavat ve kırtasiye dükkanında başladı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, hızla tüm iş yerini sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri, binayı tahliye edip, durumu itfaiyeye bildirdi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, üst kattaki dairelere sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, aralarında merdivenli aracın da bulunduğu çok sayıda söndürme aracıyla yangına müdahale etti. Yangın sırasında küçük çaplı patlamaların da yaşandığı görüldü. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu iş yeri ve 4 dairede etkili olan yangın, söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında hamile bir kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Döküm

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Alevlerden görüntü

Yangın sırasında meydana gelen patlamalar

İtfaiyenin yangına müdahale etmesi

Yoğun dumandan görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Binanın dış görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA